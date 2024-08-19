بـ"أفعال خادشة للحياء".. اتهام سائق نقل ذكي بالتحرش بسيدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ضبطت الأجهزة الأمنية سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بأعمال خادشة للحياء لإحدى السيدات بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مندوبة مبيعات بإحدى الشركات، مقيمة بمحافظة القاهرة، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بأعمال خادشة للحياء حال استقلالها السيارة، فطلبت منه الدخول لمحطة وقود بدعوى سحب مبلغ مالي من ماكينة الصراف الآلي إلا أنه عقب نزولها لاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أن "له معلومات جنائية" والسيارة المستخدمة في الواقعة.

أنكر المتهم ما نسب إليه وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المُبلغة عقب طلبها تغيير خط سير الرحلة والدخول لإحدى محطات الوقود فقام بالتعدي عليها بالسب وانصرف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.