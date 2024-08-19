ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية من رئيس جمهورية المالديف، الرئيس الدكتور محمد معز، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف، السيد موسى زامير.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.