ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف

وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف، السيد موسى زامير.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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