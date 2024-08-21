باراك أوباما مفعمًا بالأمل: هاريس ستكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال باراك أوباما الرئيس الأمريكي الأسبق، اليوم الأربعاء، إنه مفعم بالأمل بعد ترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بشكل رسمي، لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، معربًا عن تفاؤله بشأن الانتخابات الأمريكية.

وأعرب أوباما، خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، اليوم الأربعاء، عن تفاؤله بأن هاريس ستكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، قائلًا "لدينا الأمل في أن يحصل كل أمريكي على حقوقه في عهد "كامالا هاريس".

وأكد أوباما أن التاريخ سيتذكر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأنه رئيس رائع، متهمًا المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنه يسعى إلى إشاعة روح الانقسام بين الشعب الأمريكي".

ورأى أوباما أن كامالا هاريس وتيم والز، يمثلان ثنائيًا رائعًا كرئيس ونائب، مرجعًا ذلك لما يمتلكانه من خبرات وخطط تؤهلهما لتولي زمام الأمور في الولايات المتحدة.

وتابع: "لا نحتاج إلى 4 سنوات أخرى من الفوضى بينما البلاد مستعدة لمسار جديد"، حاثًا الأمريكيين على التصويت "من أجل الدفع قدمًا بالمرشح المناسب"، حسب وصفه.