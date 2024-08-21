عبر الألغام..التصدي لثلاث هجمات مضادة للجيش الأوكراني في اتجاه أفدييفكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من صد ثلاث هجمات مضادة في اتجاه أفدييفكا بمساعدة أحدث منظومة لزرع الألغام "زيمليديلي".



"وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية"تاس"، قام طاقم أحدث نظام هندسي للتعدين عن بعد "زيمليديلي" التابع لمركز المجموعة القتالية بزرع الألغام عن بعد في الطرق المؤدية إلى مواقع القوات الروسية، ما أدى إلى تعطيل ثلاث هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا"، كما جاء في تقرير الوزارة.



وأوضح قائد فصيلة التعدين الخاضعة للرقابة والتي تحمل نداء "أوتليشنيك"، إن وحدته شاركت في تحرير مستوطنات أفدييفكا، وبرديتشي، وأورلوفكا، وتونينكويه، وأوخيريتينو.



وقال:"لقد تم تفجير مشاة العدو الأوكراني، بالإضافة إلى معدات مدرعة وقتالية للعدو على حواجزنا، تمكنا من إصابة وتعطيل دبابة ليوبارد وخمس مركبات قتالية مشاة من طراز M2 Bradley وناقلات جنود مدرعة للعدو من صنع أجنبي ومركبة قتال مشاة Marder ومركبات مثل MaxxPro وحتى المركبات الكلاسيكية - هذه هي مركبات قتال مشاة ودبابات T-64BV وT-72".

وقالت الوزارة "بفضل الذخيرة القابلة للبرمجة، يمكن لنظام زمليديلي أن يغطي مساحة بحجم عدة ملاعب كرة قدم ب الألغام في غضون دقائق، وفي الوقت نفسه، فإن الأجهزة المتفجرة قادرة على التدمير الذاتي أو إبطال مفعولها في وقت محدد".

