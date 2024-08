شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: التوقيع على وثائق مع الصين يستهدف التعاون متبادل المنفعة والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين روسيا والصين

التنمية الاجتماعية والاقتصادية

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية (رئيس الوزراء)، لي تشيانج، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.وقال بوتين خلال الاجتماع: "علاقاتنا التجارية تتطور بنجاح وتنمو بفضل جهود أصدقائنا الصينيين، والاهتمام الذي توليه حكومتا البلدين للعلاقات التجارية والاقتصادية". وأشار بوتين إلى أنه اطلع على نتائج اجتماع رئيسي حكومتي روسيا والصين، الذي عقد في وقت سابق من اليوم، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأبناء.وبحسب بوتين، ناقش الطرفان بالتفصيل النطاق الكامل للتعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين موسكو وبكين.وأضاف بوتين: "جرى التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية التي تهدف إلى التعاون متبادل المنفعة".وصرح لي تشيانج، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي في الكرملين: "بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أنقل إليكم خالص التحيات والتمنيات الطيبة من الرئيس الصيني شي جين بينج".وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية له إلى روسيا في منصبه الجديد. وأعرب لي تشيانج ، خلال زيارته لموسكو، عن شعوره بتفاؤل الشعب الروسي وديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا.وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطورا لافتا، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية.