البنتاجون:  125 مليون دولار حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال البنتاجون إن حزمة المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار، ستتضمن مجموعات Javelin المضادة للدبابات وقذائف مدفعية وصواريخ لراجمات HIMARS، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، تضمنت الدفعة الجديدة من المساعدات المقدمة إلى نظام كييف معدات طبية (غير معروفة)، ومجمعات Javelin وAT-4، وقذائف مدفعية من عيار 155 و150 مم، وقذائف صاروخية للراجمات من طراز HIMARS.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الولايات المتحدة بتسليم النظام الأوكراني معدات وذخيرة مخصصة لمكافحة المركبات الجوية بدون طيار وسيارات الإسعاف عالية الحركة (HMMWV).

وكانت روسيا قد أكدت مرات كثيرة أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يتعارض مع التسوية ويجعل دول الناتو شريكا بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة والناتو، تورطا بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى. ورأى الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساعد في التوصل إلى المفاوضات.