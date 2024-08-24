الشرطة الألمانية: عمليات البحث لا تزال جارية عن منفذ حادثة الطعن

أعلنت الشرطة الألمانية، أن "عمليات البحث لا تزال جارية عن منفذ حادثة الطعن".
وفي وقت سابق، اعلنت وسائل إعلام ألمانية بان 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة.
وكانت الشرطة الألمانية اعلنت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجوم بمدينة زولينغن غربي البلاد.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن عدة أشخاص قتلوا مساء الجمعة عندما طعن رجل المارة عشوائيا خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا.
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