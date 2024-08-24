منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الوصول الآمن للقيام بحملات التلقيح ضد الكوليرا في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: FILE PHOTO: A logo is pictured on the headquarters of the World Health Organization (WHO) ahead of a meeting of the Emergency Committee on the novel coronavirus (2019-nCoV) in Geneva, Switzerland, January 30, 2020. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

الخليج 365_واس

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني: إن “عدد حالات الإصابة بالكوليرا بلغت 658 و 28 حالة وفاة في خمس ولايات، وهي نسبة وفيات عالية تبلغ 4,3%.

وأبلغت ولاية كسلا عن أكبر عدد من حالات الإصابة بمعدل 473 إصابة، تليها القضارف 110 إصابة، ثم الجزيرة 51، بينما أبلغت العاصمة الخرطوم ونهر النيل عن حالات أقل.

وأشار صهباني إلى أن هذا التفشي الثاني لا علاقة له بالتفشي الأول الذي أعُلن عنه في سبتمبر 2023، وتم القضاء عليه تقنيًا في مايو 2024.

وأضاف أن “المنظمة تعمل مع السلطات السودانية لتنسيق الاستجابة لتفشي الكوليرا، حيث قامت بتخزين الإمدادات الطبية في الولايات الأكثر تضررًا تحسبًا لمخاطر الانتشار في موسم الأمطار، وتسريع الاستجابة في جميع الولايات بما في ذلك الخرطوم والجزيرة التي يصعب الوصول إليها بسبب انعدام الأمن حاليًا.

واختتمت أمس، حملة تلقيح فموي ضد الكوليرا في الخليج 365 التي أبلغت عن أكثر الإصابات في ولاية كسلا، وتم نشر 51 ألف جرعة لقاح بهدف الوصول إلى 97 % من السكان.

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