حزب الله: استهدفنا تموضعًا لجنود العدو ‏بموقع هرمون وموقع الراهب بقذائف المدفعية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 08:30 من صباح يوم السبت 24-8-‌‏2024 تموضعًا لجنود العدو ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وفي بيانات اخرى، اعلن الحزب انه "موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية، كما استهدف التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وتمت اصابتها بشكل مباشر".