حزب الله: استهدفنا تموضعًا لجنود العدو ‏بموقع هرمون وموقع الراهب بقذائف المدفعية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم السبت 24-8-2024 تموضعًا لجنود العدو في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي بيانات اخرى، اعلن الحزب انه "موقع الراهب بقذائف المدفعية، كما استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وتمت اصابتها بشكل مباشر".
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