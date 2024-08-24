اعلنت كتائب القسام بان مجاهدوها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الاسرائيلية المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: مقاتلونا أوقعوا قتلى وجرحى من جنود العدو باشتباكات ضارية بمنطقة الجعفراوي شرق دير البلح وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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