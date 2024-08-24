شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة من الحمم.. ثوران بركاني جديد في أيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مسؤولة بهيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية، اليوم السبت، بأن الوضع استقر عقب ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا.

وقالت المسؤولة سيجريذور أوسكارسدوتير إنه رغم استمرار تدفق الحمم، فإنها لم تنتشر أكثر، ولا يبدو أن التدفق سيصل إلى طريق جريندافيكورفجور، وهو طريق رئيسي يقطع شبه الجزيرة من الشمال إلى الجنوب.

وأضافت المسؤولة أنه يبدو أن بحيرة من الحمم ستتشكل حول الصدع. المنطقة البركانية وأظهرت لقطات حية الدخان وهو يتصاعد من المنطقة البركانية عقب الثوران الذي وقع في شبه الجزيرة، إلى جنوب غرب ريكيافيك مساء الخميس.

ويبلغ طول الصدع الذي تشكل عدة كيلومترات، وهذا هو البركان السادس الذي يتفجر في المنطقة خلال الشهور التسعة الماضية