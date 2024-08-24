شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفتح تحقيقًا في قضية قتل خطأ إثر حادث غرق يخت مايك لينش والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق مبدئي

الدمام - شريف احمد - قال أحد ممثلي المدعي العام الإيطالي إنه جرى فتح تحقيق في قضية قتل خطأ إثر وفاة سبعة أشخاص في حادث غرق يخت الملياردير البريطاني الراحل مايك لينش قبالة سواحل صقلية.وكان قطب التكنولوجيا لينش وكريمته، ضمن ستة أشخاص جرى انتشال جثثهم بعد غرق اليخت الفاخر بايزيان بالقرب من بورتشيلو في الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) الإثنين الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).وتم انتشال جثة مواطن يحمل جنسية كندا وانتيجوا، والذي كان أحد الطهاة على متن اليخت، في موقع الغرق يوم الاثنين الماضي.وقال أمبروجو كارتوزيو، النائب العام ببلدة تيرميني ايميريزي القريبة، في مؤتمر صحفي بمحكمة البلدة اليوم السبت، إن مكتبه فتح تحقيقا مبدئيا في القتل الخطأ، بحسب ترجمة لما قاله.كما جرى انتشال جثث جوناثان بلومر، رئيس بنك مورجان ستانلي الدولي، وزوجته جودي بلومر، وكريس مورفيلو المحامي لدى شركة كليفورد تشانس، وزوجته نيدا مورفيلو.