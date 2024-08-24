شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: الدولة اتخذت خطوات مهمة لرفع مستوى النزاهة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفعت شعار "مكافحة الفساد" منذ توليه الحكم، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة من أجل رفع مستوى النزاهة والشفافية.

وقال "محسب" في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولى تسعى جاهدة نحو استكمال هذا الخطوة، من خلال إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، لمواصلة مسيرتها في مكافحة الفساد، ورفع معدلات الشفافية والنزاهة داخل الشركات، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروع يستهدف تفعيل مدونات السلوك في القطاع العام والخاص، للارتقاء بالشركات حتى تحصل على لقب "شركة متميزة"، لافتا إلى أن القانون سيتضمن عدد من الامتيازات والتسهيلات المخصصة للشركات التي تحصل على هذا المستوى من الشفافية والنزاهة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على مجال الأعمال، فضلا عن رفع مؤشرات النزاهة والشفافية داخل الدولة المصرية.