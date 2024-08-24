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النشرة: صوت الانفجار بالبقاع ناتج عن تفجير صاروخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي خراج بلدة تمنين التحتا

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افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه سمع دوي انفجار عنيف في البقاع منذ بعض الوقت، تبين أنه ناتج عن تفجير صاروخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي على البقاع في خراج بلدة تمنين التحتا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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