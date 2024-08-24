افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه سمع دوي انفجار عنيف في البقاع منذ بعض الوقت، تبين أنه ناتج عن تفجير صاروخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي على البقاع في خراج بلدة تمنين التحتا.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: صوت الانفجار بالبقاع ناتج عن تفجير صاروخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي خراج بلدة تمنين التحتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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