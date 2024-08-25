هيئة البث الاسرائيلية: تنسيق أمني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لمواجهة "تهديد العبوات الناسفة" من الضفة

ادعت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أن التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تعزز خلال الفترة الماضية تحت غطاء من السرية، وذلك بهدف إحباط عمليات محتملة قد تنطلق من الضفة الغربية، على غرار الانفجار الذي وقع في تل أبيب مطلع الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه "بعد انفجار الشاحنة في تل أبيب في بداية الأسبوع الماضي، تبادلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية "رسالة استثنائية أكدت على أهمية التنسيق الأمني بين الطرفين"، ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وفلسطينية مطلعة أنه "نحن نعمل بتنسيق كامل" وذلك في ما يتعلق بتهديد العمليات التفجيرية المحتملة.

وزعمت "كان 11" أنه "خلال الأسبوع الماضي، اكتشفت الأجهزة الفلسطينية ودمرت عشرات العبوات الناسفة في معامل أُنشئت من قبل مسلحين في الضفة الغربية، من بينها 15 عبوة في جنين و20 عبوة في قرى شمال الضفة" الغربية المحتلة، وادعت أن الحديث عن "عبوات ناسفة تزن عشرة كيلوغرامات من المواد المتفجرة".

وذكرت القناة أن العبوات التي صادرتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مشابهة إلى حد كبير للعبوة التي انفجرت في تل أبيب ليلة الأحد الإثنين الماضية؛ وادعت أن "هذه الأنشطة العملياتية المكثفة لأجهزة الأمن الفلسطينية تأتي لعدة أسباب، من بينها مواجهة تهديد سيطرة السلطة على مناطقها بالضفة والضغط الإسرائيلي المتصاعد".

وادعت القناة أن الرسالة التي نقلتها إسرائيل للفلسطينيين عبر الأوساط الأمنية تفيد بأن سلطات الاحتلال "لن تتسامح في هذا المجال". وفي الوقت ذاته، أشارت "كان 11" إلى أن الجيش الإسرائيلي "صادر في الأيام الأخيرة مئات الأطنان من الأسمدة من مناطق الضفة والتي قد تُستخدم في تصنيع عبوات متفجرة، واعتقل العشرات على هذه الخلفية".

وزعمت أنه "على الرغم من الوضع الأمني، يجتمع رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية، هشام إبراهيم، بشكل منتظم، مع كبار المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين لمتابعة قضية العبوات"، وأضافت أن الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تتمثل في "منع التصعيد في الضفة الغربية للسماح للجيش بالتركيز على غزة ولبنان".