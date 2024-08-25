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تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجمات الطعن في ألمانيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجمات الطعن في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" مسؤوليته عن هجمات الطعن التي وقعت في مدينة زولينجن الألمانية مساء أمس الجمعة.
وذكر التنظيم في بيان على وكالته الإعلامية أن منفذ الهجمات عضوا به وأنه نفذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.
يقف رجال الشرطة عند حاجز بعد الهجوم - د ب أ

كما تلقت شرطة دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي تقع بها مدينة زولينجن، حسب بيانها، رسالة يعترف فيها التنظيم بمسؤوليته عن الهجمات.
معاينة مكان الحادث - د ب أ

هجمات الطعن في ألمانيا

وقال متحدث باسم الشرطة إنه يتعين الآن التحقق مما إذا كان هذا الخطاب حقيقيا.
معاينة مكان الحادث - د ب أ

ووفقا لخبراء في مجال الإرهاب، يعد هذا أول خطاب اعتراف من التنظيم بالمسؤولية عن هجوم في ألمانيا منذ عام 2016 عندما شن التونسي أنيس العمري هجوم دهس على حشد من الأشخاص باستخدام شاحنة في سوق بساحة برايتشايد بلاتس في برلين في ديسمبر من ذلك العام ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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