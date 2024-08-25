شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجمات الطعن في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

هجمات الطعن في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" مسؤوليته عن هجمات الطعن التي وقعت في مدينة زولينجن الألمانية مساء أمس الجمعة.وذكر التنظيم في بيان على وكالته الإعلامية أن منفذ الهجمات عضوا به وأنه نفذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.كما تلقت شرطة دوسلدورف، عاصمة ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي تقع بها مدينة زولينجن، حسب بيانها، رسالة يعترف فيها التنظيم بمسؤوليته عن الهجمات.وقال متحدث باسم الشرطة إنه يتعين الآن التحقق مما إذا كان هذا الخطاب حقيقيا.ووفقا لخبراء في مجال الإرهاب، يعد هذا أول خطاب اعتراف من التنظيم بالمسؤولية عن هجوم في ألمانيا منذ عام 2016 عندما شن التونسي أنيس العمري هجوم دهس على حشد من الأشخاص باستخدام شاحنة في سوق بساحة برايتشايد بلاتس في برلين في ديسمبر من ذلك العام ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.