تنظيم داعش يتبنى هجوم زولينغن في ألمانيا

تبنّى تنظيم داعش الإرهابي، هجوماً وقع الجمعة في مدينة زولينغن في غرب ألمانيا وأوقع ثلاثة قتلى، قائلاً إنه نفّذ «انتقاماً للمسلمين في كلّ مكان».
وجاء في بيان التبنّي الذي نشرته وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي أن منفّذ الهجوم على التجمُّع بمدينة زولينغن بألمانيا الجمعة، هو أحد منتسبي التنظيم».
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