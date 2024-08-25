البرهان يؤكد عدم المشاركة في محادثات جنيف: “سنحارب مئة عام”

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عدم المشاركة في المحادثات التي جرت في سويسرا لوقف الحرب في السودان.

واوضح البرهان في لقاء مع الصحافيين في مدينة بورتسودان في شمال البلاد، “لن نذهب إلى جنيف وليس لنا علاقة بها”، مضيفا “سنحارب مئة عام”، في إشارة إلى الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرا.

وأوضح البرهان أن اعتراض الجيش على المشاركة كان مدفوعا بـ”رغبة أميركية بأن نرسل وفدا من الجيش وليس من الحكومة”. وقال “نعمل على تشكيل حكومة مرحلية لقيادة الفترة الانتقالية”.

والجمعة، انتهت محادثات في سويسرا دعت إليها الولايات المتحدة وبدأت في 14 آب بشأن وقف الحرب في السودان، من دون اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن الطرفين المتحاربين التزما ضمان الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرين رئيسيين.

وشاركت قوات الدعم السريع في المباحثات، في حين اعترض الجيش السوداني على صيغتها. لكن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو أكد أن الوسطاء كانوا على اتصال منتظم مع الجيش عبر الهاتف.