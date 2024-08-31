القضاء على 12 إرهابياً في عملية أمنية شمال غرب باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - epa11210496 Pakistani security officials stand guard at the scene of a blast on a roadside in Peshawar, Pakistan, 10 March 2024. According to the police, two individuals have lost their lives in a blast that occurred in Peshawar. The explosion, which took place near the Board Bazaar area, also left one person injured, who has since been hospitalized at Khyber Teaching Hospital. Peshawar, serving as the capital of Khyber Pakhtunkhwa province, witnessed this tragic incident, highlighting ongoing security concerns in the region. EPA/ARSHAD ARBAB

الخليج 365 - متابعات

قضت قوات الأمن الباكستاني على 12 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مقاطعة “خيبر” القبلية شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات العناصر الإرهابية في بلدة “تيره” بمقاطعة خيبر، وتمكنت من القضاء على 12 إرهابياً، بعد تبادل إطلاق النار معهم.

وذكر البيان أن قوت الأمن تنفذ عمليات أمنية مكثفة منذ 20 أغسطس الجاري في بلدة تيره، حيث تم حتى الآن القضاء على 37 إرهابياً.

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