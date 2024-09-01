ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40738 منذ بدء العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40738، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94154 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 94 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 36 فلسطينيًا بينهم صحفية و4 طالبات

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال 36 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم صحفية وأربع طالبات وأسرى سابقون ، يأتي هذا ضمن سلسلة الاعتقالات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في المنطقة.

ووفقًا لنادي الأسير، فإن الاعتقالات تأتي في ظل تصعيد العمليات العسكرية في مدينة جنين، حيث وثق النادي اعتقال 110 فلسطينيين منذ بدء العملية العسكرية في المدينة. وأضاف أن الحملة الأمنية تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الصحفيين والطلاب.

وأوضح النادي أن الاعتقالات تشمل أيضًا أسرى سابقين، مما يعكس حجم التصعيد الأمني الذي تشهده الضفة الغربية. ودعا نادي الأسير الفلسطيني إلى الضغط على المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتقالات التعسفية وحماية حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن استمرار هذا التصعيد ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

أطباء بلا حدود: التوغل الإسرائيلي في جنين يعطل الرعاية الصحية ويعرض المستشفى لخطر كبير

أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن حجم وشدة التوغل الإسرائيلي في مدينة جنين على مدار الأربعة أيام الماضية هو أمر "مفزع للغاية". وأشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية تعرقل بشكل كبير وصول الفرق الطبية إلى المرافق الصحية وتستهدف سيارات الإسعاف، مما يؤخر وصول المرضى إلى الرعاية الطبية الضرورية.

في بيان لها، أكدت المنظمة أن التوترات العسكرية أثرت بشكل مباشر على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها، خاصة في ظل الحصار المفروض على مستشفى خليل سليمان في جنين. وأضافت أن إمدادات الكهرباء والمياه في المستشفى أصبحت في خطر كبير، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وأشارت المنظمة إلى أن فريقها الطبي اضطر إلى وقف عمليات غسيل الكلى في مستشفى خليل سليمان بسبب القيود المفروضة. وناشدت أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية باحترام التزاماتها كقوة احتلال في الضفة الغربية، وخاصة في ما يتعلق بحماية المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأضافت المنظمة أن الوضع الراهن يتطلب إجراءات فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية إلى المحتاجين في جنين، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.