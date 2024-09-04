رئيس وزراء الهند يبدأ زيارة رسمية إلى سنغافورة لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى سنغافورة تستغرق يومين، قادما من بروناي؛ وذلك من أجل تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن زيارة مودي تأتي تلبية لدعوة من نظيره السنغافوري "لورانس وونج".. مشيرة إلى أنه من المقرر أن يكون هناك استقبال رسمي لرئيس الوزراء الهندي في مبنى البرلمان غدا الخميس كما سيلتقي بالرئيس السنغافوري "ثارمان شانموجاراتنام" ورئيس وزرائه.

وأضافت القناة أنه يرافق مودي خلال هذه الزيارة كل من وزير الخارجية الهندي "إس جايشانكار" ومستشار الأمن القومي "أجيت دوفال" بالإضافة إلى مسئولين آخرين بالحكومة الهندية.

يشار إلى أن هذه تعد الزيارة الرسمية الخامسة التي يقوم بها مودي إلى سنغافورة، حيث كانت آخر زيارة في عام 2018.