أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

ونقل الأمير تركي لأمير الكويت، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، فيما حمّل أمير الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير سلطان بن خالد، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد السليم، بينما حضره من الجانب الكويتي عدد من كبار المسؤولين.
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