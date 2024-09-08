شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تستقصي حول حالة إصابة بجدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر بيان صادر عن الحكومة الهندية أن مريضًا شابًا، سافر مؤخرًا إلى دولة تشهد انتقالًا لمرض جدري القرود (إمبوكس)، تم تحديده على إنه حالة مشتبه بها للفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن "المريض تم عزله، في مستشفى مخصص لهذه الحالات، وحالته مستقرة حاليا"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، ويجري اختبار عينات من المريض لتأكيد وجود فيروس إمبوكس.

وأضاف البيان أن الحالة يتم التعامل معها، بما يتماشى مع البروتوكولات المعمول بها ويتم تتبع المخالطين للمريض لتحديد مصادر محتملة وتقييم الآثار داخل البلاد.



طوارئ عالمية بسبب جدري القرود



كانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي في جنيف، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إمبوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت المنظمة أن هناك خطرًا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددًا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022 وأن يصبح خطرًا صحيًا في عدد من الدول.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد صرح في وقت سابق الشهر الماضي بأنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود في أفريقيا هذا العام. وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وفاة 548 شخصًا منذ بداية العام.