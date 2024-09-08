شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية بذخائر عنقودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هاجمت القوات الروسية بلدة ديرهاتشي في منطقة خاركيف باستخدام صواريخ مزودة بذخائر عنقودية.
وأشار رئيس الإدارة المحلية فياتشيسلاف زادورينكو، إلى أن هناك 10 إصابات مؤكدة.
وكانت المدفعية الروسية قصفت ظهر اليوم الأحد بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف مما أسفر عن إصابة امرأة (66 عاما).
وأشار رئيس الإدارة المحلية فياتشيسلاف زادورينكو، إلى أن هناك 10 إصابات مؤكدة.
حرب روسيا وأوكرانياوأشار إلى أن "النيران اشتعلت في الجزء السكني نتيجة للقصف الروسي لديرهاتشي، موضحًا أن هناك طفلا بين المصابين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
المدعي العام الأوكراني: "المحتلون جعلوا الجنود يرقدون ووجوههم إلى الأرض، وأطلقوا النار على ظهورهم"— صحيفة اليوم (@alyaum) September 4, 2024
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ذخائر عنقوديةووفقا لتقارير أولية، استخدمت روسيا ذخائر عنقودية، ولا يزال التهديد من تكرار القصف مرتفعًا".
وكانت المدفعية الروسية قصفت ظهر اليوم الأحد بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف مما أسفر عن إصابة امرأة (66 عاما).