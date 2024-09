شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية بذخائر عنقودية والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت القوات الروسية بلدة ديرهاتشي في منطقة خاركيف باستخدام صواريخ مزودة بذخائر عنقودية.وأشار رئيس الإدارة المحلية فياتشيسلاف زادورينكو، إلى أن هناك 10 إصابات مؤكدة.وأشار إلى أن "النيران اشتعلت في الجزء السكني نتيجة للقصف الروسي لديرهاتشي، موضحًا أن هناك طفلا بين المصابين. ووفقا لتقارير أولية، استخدمت روسيا ذخائر عنقودية، ولا يزال التهديد من تكرار القصف مرتفعًا".وكانت المدفعية الروسية قصفت ظهر اليوم الأحد بلدة كوبيانسك في منطقة خاركيف مما أسفر عن إصابة امرأة (66 عاما).