سفير إسرائيل لدى واشنطن: لا ندفع باتجاه الحرب لكن إذا لم يغير حزب الله سلوكه فلن يبقى أمامنا خيار سوى العسكري

زعم سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، "أننا لا ندفع باتجاه الحرب لكن إذا لم يغير حزب الله سلوكه فلن يبقى أمامنا خيار سوى العسكري".

وادّعى "أننا نعمل على إضعاف قدرات حزب الله بطريقة فعالة ونمنح في الوقت نفسه الفرصة للدبلوماسية".

وقال: "نعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى تهدئة تسمح بخفض التصعيد".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.