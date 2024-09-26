الطيران المسيّر الإسرائيلي حلّق بشكل مكثف فوق الضاحية الجنوبية

حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي بشكل مكثّف فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.
بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.
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