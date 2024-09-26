النشرة: غارات إسرائيلية على عين بوصوار وعيتا الشعي وراميا وزبقين ودير الزهراني ورميش والناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارة إسرائيلية على دير الزهراني، علما الشعب، زبقين، رميش وراميا والناقورة.

هذا، واستهدفت غارة بلدة عين بوصوار في اقليم التفاح.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.