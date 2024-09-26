فصائل عراقية تستهدف إيلات بالطيران المسير.. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أضرار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت فصائل عراقية، مساء الأربعاء، عن قصف هدف حيوي في مدينة إيلات «أم الرشراش المحتلة»، بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرار العمليات ضد الاحتلال بوتيرة متصاعدة إسنادًا لغزة ولبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسيّرة أُطلقت من العراق انفجرت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة إيلات على البحر الأحمر.

وقال دانيال هجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سفينة الصواريخ "ساعر 5" اعترضت مسيرة بينما سقطت أخرى في مدينة إيلات، لافتا إلى أن الجيش يتابع التهديدات القادمة من العراق ويجمع المعلومات وسوف يفعل ما يلزم.

وفي السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إنه جرى إطلاق مسيرتين تجاه إيلات، مشيرة إلى أنباء أولية عن أضرار وإصابات.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن إسرائيليًا أصيب جراء انفجار مسيرة في إيلات، في حين أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن مسيرة انفجرت في ميناء المدينة ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين.