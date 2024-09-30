شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر الجبهة الدبلوماسية المصرية "الأمن القومى برؤية شبابية" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل مؤتمر الجبهة الدبلوماسية المصرية بجمهورية مصر العربية "الأمن القومي برؤية شبابية مستدامة"، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحت شعار "الشباب المصري وحماية الدولة المصرية من التحديات الأمنية".

وذلك بحضور اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة وعدد من الشخصيات العامة والسياسية وممثلين عن الأوقاف والكنيسة.

ويتناول المؤتمر حول عدة محاور هامة حول دور الشباب المصري في الحفاظ علي الأمن القومي وكيفية مشاركة الشباب في استراتيجية وزارة الشباب والرياضة والدفاع الشعبي والعسكري، لتعزيز فكر الشباب للتصدي للحروب المعنوية.

وتمثل "الجبهة الدبلوماسية المصرية" كياناً شبابياً وطنياً يسعى إلى تعزيز دور الشباب المصري في الدبلوماسية العامة والتنمية المجتمعية.



والفكرة من وراء إنشاء هذه الجبهة هي تفعيل دور الشباب في تقديم صورة إيجابية عن مصر، سواء داخلياً أو خارجياً، من خلال مبادرات ومشاريع تسعى إلى تحسين البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



