غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد وجه الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلً لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا للمتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في حي حدث بيروت وحي حدث الغرب وحي الشياح.

وكرر الجيش مزاعمه لسكان المنطقة حيث قال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب"، وطالبهم بإخلاء المبنى والمباني المجاورة والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الجوي الإسرائيلي المكثف على لبنان ما يتسبب في سقوط شهداء وجرحى بشكل يومي، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه بدأ الاثنين عملية محدودة في الجنوب إلا أن "حزب الله" أكد أن القوات الإسرائيلية لم تدخل لبنان وشدد على جهوزية مقاتليه في مواجهتهم.

ويواصل حزب الله عمليات إطلاق الصواريخ في إطار دعم قطاع غزة في ظل الحرب والدفاع عن لبنان، حيث توسعت عملياته مؤخرًا إلى تل أبيب.