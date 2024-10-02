رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بأكثر من دولار إلى 74.56 دولار للبرميل بفعل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بأكثر من دولار إلى 74.56 دولار للبرميل بفعل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط".

وكانت قد باغتت إيران إسرائيل، بإطلاق وابل من الصواريخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وقبل ساعات أعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.

وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الجوي الإسرائيلي المكثف على لبنان ما يتسبب في سقوط شهداء وجرحى بشكل يومي، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه بدأ الاثنين عملية محدودة في الجنوب إلا أن "حزب الله" أكد أن القوات الإسرائيلية لم تدخل لبنان وشدد على جهوزية مقاتليه في مواجهتهم.

ويواصل حزب الله عمليات إطلاق الصواريخ في إطار دعم قطاع غزة في ظل الحرب والدفاع عن لبنان، حيث توسعت عملياته مؤخرًا إلى تل أبيب.