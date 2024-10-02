إعلام إسرائيلي: إخلاء جرحى للجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الوحدة 669 في الجيش الإسرائيلي عملت على إخلاء الجرحى عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب.