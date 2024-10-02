افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن تواصل العدوان الإسرائيلي على البقاع الغربي والنبطية ومنطقتها واغارت مسيرة إسرائيلية على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة يحمر الشقيف مما أدى الى إصابات طفيفة في صفوف عناصره، كما طالت الغارات الجوية الخيام والصوانة مع قصف مدفعي استهدف يارون وبليدا وكفركلا وسهل الخيام وعيتا الشعب.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العدوان الاسرائيلي تواصل على النبطية ومنطقتها وسقوط اصابات باستهداف مركز الهيئة الصحية بيحمر الشقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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