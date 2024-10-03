أوكرانيا: قصفنا منشأة عسكرية روسية بصواريخ أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه استخدم صواريخ باليستية قدمتها الولايات المتحدة لقصف منشأة عسكرية روسية.

وأضاف الجيش أنه استخدم صواريخ من طراز "أتاكمز" لضرب محطة رادار روسية لتقليل القدرة على "رصد وتتبع واعتراض" الأهداف الباليستية.

ولم يذكر الجيش توقيتا محددا لتنفيذ تلك الضربة.

كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة "بورسوجيلبسك" الجوية في منطقة "فارونيش" في الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، مستهدفة مخازن القنابل الانزلاقية وطائرات "سوخوي" المقاتلة وخزانات وقود.

ولم تشر التقارير، التي نقلت الأنباء عن جهاز الاستخبارات الأوكراني، إلى حجم الضرر الذي تعرضت له القاعدة الجوية، التي تقع على بعد أكثر من 340 كيلومترا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وكان ألكسندر غوستاف حاكم "فارونيش" قد أفاد، في وقت سابق عبر تطبيق "تلغرام"، بوقوع هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة، قائلا إنه تم اعتراض 30 طائرة.

وأضاف غوستاف أن الشظايا أضرت بأكثر من 12 منزلا، كما تم نقل امرأة للمستشفى بعد إصابتها بسبب الشظايا.