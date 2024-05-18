مؤسسة الكهرباء: 200 ميجاوات ستدخل الخدمة قريبًا لتغطية عدن ولحج وأبين والضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، اليوم السبت، عن أن 200 ميجاوات من الطاقة الكهربائية ستدخل إلى الخدمة قريبا، وسيستفيد منها محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.

وأشارت المؤسسة في بيان توضيحي، إلى أن العجز الحالي بالتوليد يبلغ 470، وبعد دخول 200 ميجا محطة الرئيس+40 ميجا محطة الحسوة، سيصبح 230 فقط فيما الاجمالي الكلي للتوليد سيصل إلى 480 ميجا وات.

وأفاد البيان، بأن "سفينة المازوت وصلت اليوم المكلا وستقوم بتفريغ 11 الف طن للمكلا وذلك بحسب الاتفاق السابق أن يتم توفير المازوت لحضرموت بالمقابل السماح بنقل النفط الخام لمحطة الرئيس بترومسيلة".

وأضاف البيان، أن "سفينة مازوت أخرى تقدر كميتها حوالي أربعين الف طن، ستتوزع لعدن وحضرموت بالمناصفة، ومتوقّع وصولها نهاية الشهر الحالي، إلى جانب سفينة ديزل (...)".

وحسب المؤسسة، فإن الاتفاق "يقضي بنقل كميات النفط الخام بإجمالي يومي 11 الف برميل لمحطة الرئيس، وذلك لرفع توليدها من 65 ميجا الى القدرة الكاملة وهي 264 ميجا وات قرابة 200 ميجا ستدخل بالشبكة العامة للكهرباء، ويستفيد منها محافظات عدن وابين ولحج والضالع".

وذكرت إدارة التحكم في المؤسسة، أن "ذروة أحمال عدن 710 ميجا، وهو مؤشر مرتفع جداً مقارنة بالصيف الماضي الذي لم نتجاوز بذروته 690 ميجا، وأن إجمالي التوليد الحالي هو 240 ميجا "الاجمالي الكلي لتوليد محطات الديزل ومنه 65 ميجا لمحطة الرئيس" تبقى فقط محطة الحسوة 40 ميجا متوقفة حتى وصول المازوت إليها أواخر الشهر.

وحسب البرنامج اليومي، قالت المؤسسة في بيانها إن "البرنامج يتراوح بين خمس ساعات ونص، بذروة الاحمال وينخفض الى أربع ساعات انطفاء بعد الذروة مقابل ساعتين تشغيل".

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه المدينة احتجاجات شعبية تنديدا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي، بالتزامن مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.