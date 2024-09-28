شاهد .. انتصار ومقطع ساخن مع خالد يوسف

بيروت - سعد محمود - لا تزال قضية تسريب المقاطع الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف، والممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، تشغل الرأي العام والجمهور في مصر.

وفي الفترة الأخيرة حاول البعض الزج بإسماء نجمات مصريات لتوريطهن في القضية، ومن بين النجمات كانت انتصار، التي نشروا لها مكالمة هاتفية دارت بينها وبين أحد معجبيها، على أنها مكالمة جنسية درات بينها وبين المخرج خالد يوسف.

وتم نشر المكالمة عبر (YouTube) تحت عنوان: (فضيحة الفنانة انتصار تسريب مكالمة ساخنه مع خالد يوسف للكبار فقط +18)، وبمجرد استماعنا لها وجدناها مكالمة عادية جداً بين انتصار وأحد معجبيها، ولم تقل فيها أي كلمة خارجة.

ينبش الجمهور عن الفنانات اللاتي تورطن مع خالد يوسف في فيديوهات إباحية، ويومياً يحاول البعض الزج بأسماء نجمات لا ذنب لهن في القضية، في محاولة لتوريطهن دون أدلة ملموسة.

ومن بين اللاتي زُج بإسمائهن، كانت كل من غادة عبد الرازق، منة شلبي، سمية الخشاب، ومن قبلهن رانيا يوسف.

معيب جداً ما يحصل مع نجماتنا!