الجيش الأميركي يعلن ضبط شحنة حشيش خلال عملية اعتراض في بحر العرب

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الإثنين، ضبط شحنة حشيش مخدر على متن مركب شراعي خلال عملية اعتراض في بحر العرب يوم 23 مايو الماضي.



وقالت القيادة الأميركية في بيان عبر منصة "إكس": "باستخدام المعلومات الاستخباراتية لفرقة العمل المشتركة 150 ، نجح الفريق في تحديد موقع المركب الشراعي وصعوده وتفتيشه، وضبط 2382 كجم من الحشيش".



وقال الفريق البحري جورج ويكوف، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية: " أنا فخور للغاية بعمل فرقة العمل المشتركة 150 وإتش إم إس دايموند في منع هذه المواد المخدرة من الوصول إلى وجهتها النهائية".



وأضاف، إن "هذا المنع يدل على قيمة الجهود المتعددة الجنسيات في إطار القوة العسكرية المركزية لمنع المنظمات الإجرامية والإرهابية في البحر وتعطيلها".



ولم يحدد بيان القيادة المركزية الأميركية مصدر شحنة المخدرات وهوية طاقم المركب الشراعي ووجهتها، ولكن سبق أن ضبطت شحنات مخدرات وأسلحة قادمة من إيران وكانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

