عصابة تسطو على محل للذهب وسط مدينة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض محل ذهب في مدينة الحديدة (غربي اليمن)، للنهب من قبل عصابة سرقات في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال مالك محل ذهب "عادل أبو عادل" إن عصابة سرقة قامت بالسطو على محله الكائن في شارع المطراق وسط مدينة الحديدة، مساء أمس، وسرقت معظم محتويات المحل.



وأضاف في بيان له، إن اللصوص فتحوا ثغرة في جدار محل الذهب، وسرقوا كل ما يمكن سرقته من المحل.



ودعا البيان الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، تجار الذهب إلى التعاون في تعقب اللصوص وعدم الشراء منهم إلا ببيان فاتورة الشراء.



ونشر الصحفي بسيم الجناني ـ من أبناء مدينة الحديدة ـ صورا لأحزمة ذهبية ضخمة ومجوهرات مسروقة من المحل.



وبحسب الجناني فإن عملية سرقة محل الذهب في الحديدة تعد من أكبر عمليات السرقة مؤخرا هناك، شملت أيضا سرقة كاميرات المراقبة والهاردات.

