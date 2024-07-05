بداية من السبت.. قرار أمني بحظر حركة الدراجات النارية ليلاً في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت شرطة محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، حظر حركة الدراجات النارية ليلاً في مركز المحافظة، ابتداءً من مساء غدا السبت.



وقالت شرطة تعز في بيان نشره الإعلام الأمني بالمحافظة، إنها أصدرت قراراً بمنع حركة الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، اعتبارًا من يوم السبت القادم، الموافق 6 يوليو 2024.



وأهابت الشرطة في بيانها بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام التام بهذا القرار، محذرة بأنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.



وأكدت أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق من يخالف هذا القرار، وستعمل على إنفاذه بقوة القانون ووفقًا للوائح والأنظمة الشرطية المعمول بها.



من جانبه شدد مدير شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي في تعميم وجهه إلى شرطة السير والحملة الأمنية والنقاط وأقسام الشرطة، على تطبيق القرار وحجز أي دراجة نارية تخالف القرار، لمدة أسبوع، وعدم الإفراج عنها إلاّ بعد التأكد من وثائقها والتعهد من مالكها بعدم تكرارها.



وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تنفذها شرطة تعز بغرض فرض الأمن والاستقرار في مركز المحافظة، وذلك بالتزامن مع توافد آلاف المواطنين القادمين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى المدينة عبر المنفذ الشرقي الذي تم فتحه قبيل عيد الأضحى المبارك بعد تسع سنوات من إغلاق مليشيا الحوثي له.