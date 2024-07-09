«كاك بنك» يدشن دورة تقيم الاداء الوظيفي لمدراء وادارات الفروع

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» دورة تقيم الأداء الوظيفي لمدراء الفروع والادارات التابعة لهم والتي تقام برعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي الاستاذ حاشد الهمداني.

وتحمل الدورة التي تنظمها ادارة الموارد البشرية وتطوير الاداء، عنوان "رحلة الريادة من الابداع الى التفوق" وتقام خلال الفترة من 9 والى 11 من شهر يوليو الجاري، ويدرب فيها المستشار عبدالله الظرافي، مستشار رئيس مجلس الادارة لإدارة الانظمة.

وافتتح نائب الرئيس التنفيذي شكيب عليوه الدورة ورحب في البداية بالمشاركين وأكد اهمية هذه الدورة الخاصة بتقيم الاداء الوظيفي، حيث اعتبرها من اهم الدورات، موضحاً أن"الادارة العليا ممثله بالاستاذ حاشد الهمداني تولي اهمية كبيرة بعملية تأهيل الموظفين، لرفع المستوى المعرفي، بما يخدم تسهيل انشطة البنك، والهدف الرئيسي من دورة تقيم الاداء، هي تقيم اداء كل موظف، الامر الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالتخطيط، فنحن لن نستطيع تقيم اداء الموظفين، مالم يكن هناك خطة استراتيجية، تحدد مهام كل شخص داخل البنك، من اعلى الهرم الى اسفل الهرم، وعلى ضوء المهام الموكلة على كل موظف، يتم تقيم ادائه".

فيما اوضح مستشار رئيس مجلس إدارة الانظمة عبدالله الظرافي ان الهدف من دورة تقييم الاداء، هو عملية ادارة الاداء بشكل رئيسي الى تشجيع الاداء المميز وتحفيز الموظفين على الاستمرارية في العطاء ورفع مستوى اداءهم وتطوير كفاءاتهم باستمرار بالاضافة الى رفع معنوياتهم وتعزيز انتمائهم للبنك مع الأخذ بعين الاعتبار دقة التقييم وموضوعيته، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال ثلاث مراحل مستمرة ومكملة لبعضها البعض تشتمل على كيفية التعامل مع نتائج تقييم كل موظف، ابتداء من مناقشة ادائه الى تشخيصه وتطويره من خلال التخطيط السليم ووضع الاهداف الواضحة".

واعتبر عملية ادارة وتقييم الاداء من العمليات الاساسية في المؤسسات حيث تستخدم في كافة المؤسسات الحديثة في مختلف انحاء العالم حاليا وان عدم توفر نظام مدروس يؤدي الى قيام الأفراد بإصدار احكامهم بشكل عفوي وجزافي مما يؤدي بدوره الى الجدل والمشاكل والذي بدوره يؤثر سلبيا على تحفيز الموظفين واخلاقياتهم.