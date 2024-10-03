اتهمها بالتحريض على الفسق وهدم القيم.. غلبت سما المصري أول تعليق من مقدم بلاغ ضد سوزي الأردنية بعد قبول استئنافها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض ومقدم البلاغ ضد البلوجر "سوزي الأردنية"، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن البلوجر قامت بسداد الكفالة البالغة 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وقد قدم فريق الدفاع استئنافًا على الحكم الصادر، مما يجعلها حرة حتى يتم تحديد جلسة للنظر في الاستئناف.

وأضاف محفوظ أن هناك حملة ممنهجة ضد مقدم البلاغ، بالإضافة إلى حالة من التعاطف مع البلوجر "سوزي الأردنية"، رغم إدانتها من قبل المحكمة بالتحريض على الفسق والفجور وهدم القيم الأسرية، مشيرًا إلى أنها ليست الحالة الأولى التي يتم تقديم بلاغ ضدها وملاحقتها قانونيًا.

كانت محكمة جنح المطرية قد قضت بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف، على خلفية اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وتبين من التحريات أن سوزي من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم "سوزي الأردنية" نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.

سوزي الأردنية أطلت بفيديو صادم - يحمل ألفاظًا خادشة للحياء والذوق العام - على متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، لينتشر كالنار في الهشيم، مفجرًا غضب الكثيرين وقارنها الكثير بالراقصة المصرية السجونة حاليا سما المصري. تبع الفيديو عدة بلاغات قدمها محامون ضد الفتاة، اتهموها بنشر فيديوهات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداء على قيم المجتمع المصري.