هيئة بحرية: نجاة سفينة وطاقمها من حادثة انفجار جنوبي المخا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة بحرية، اليوم الأربعاء، عن نجاة سفينة تجارية من حادثة انفجار جنوبي المخا (جنوب غرب اليمن).



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا، قبالة سواحل اليمن.



وأضافت في مذكرة على منصة إكس، "أبلغ ربان السفينة عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة، وأن السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير"



وأشارت إلى أن السفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي، فيما تواصل السلطات مراقبة الوضع.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارها "أهدافاً عسكرية".

