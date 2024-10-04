بايدن: لا أعتقد أن حربا شاملة ستندلع في الشرق الأوسط

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى "أنني لا أعتقد أن حربا شاملة ستندلع في الشرق الأوسط".
وقال: "أعتقد أننا سنتجنب اندلاع حرب شاملة في المنطقة لكن هناك الكثير مما ينبغي القيام به"، مضيفًا "قمنا بمساعدة إسرائيل وسنقوم بحمايتها".
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما يأتي ذلك في ظل ترقب هجوم إسرائيلي على إيران بعد الضربة الصاروخية التي نفذتها طهران بمئتي صاروخ استهدفت أهدافا عسكرية إسرائيلية.
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