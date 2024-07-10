شكرا لبحثكم عن خبر لحج..تشهد تدشين توزيع 6000 سلة غذائية في تبن من قوات درع الوطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن مدير عام مديرية تبن بمحافظة لحج م. هود بغازي، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، عملية توزيع 6000 سلة غذائية مقدمة من قوات درع الوطن.

واشاد بغازي خلال كلمته في التدشين بالدعم السخي وغير المسبوق من قوات درع الوطن والذي يستهدف الأسر الاشد فقرا في المديرية، شاكرا القائد العام لقوات درع الوطن، العميد بشير الصبيحي، على ايلائه اهتماما اكبر للجانب الانساني في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن.

من جانبهم عبّر أهالي تبن عن شكرهم وتقديرهم لقوات درع الوطن على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي تسهم في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وتأتي هذه المساعدة ضمن سلسلة من الجهود الإنسانية التي تبذلها قوات درع الوطن لمساعدة المحتاجين في مختلف المديريات وكان آخرها في الشهر الماضي تقديم 6000 ألف سلة غذائية وزعت على الأسر الفقيرة في مديرية الحوطة بلحج، حيث سبقها عملية توزيع كميات مماثلة في عدد من المديريات والمحافظات .

حضر التدشين صائب عبدالعزيز سعيد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة لحج بالاضافة الى مندوبين عن قوات درع الوطن.