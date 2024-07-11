شبوة.. قتلى وجرحى بهجوم مسلح على موقع لقوات عسكرية في الصعيد

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وجرح عدد من الجنود، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في هجوم مسلح على موقع لقوات عسكرية (دفاع شبوة)، بمديرية الصعيد في محافظة شبوة شرق اليمن.



وأفات مصادر مطلعة لـ"يمن شباب نت"، "إن مجموعة من المسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة هاجموا موقعا لقوات دفاع شبوة، في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد".



وأضافت: "أن قوات دفاع شبوة اشتبكت مع العناصر، بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من جنودها وجرح آخرين".



ولم يصدر أي توضيح عن الحادثة من قبل قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي، أو أي جهة أخرى حتى وقت كتابة الخبر.