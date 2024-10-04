الامارات | قمة المليار متابع تطرح باقات متنوعة لتذاكر النسخة الثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن طرح باقات متنوعة لتذاكر حضور النسخة الثالثة من القمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11-13 يناير المقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للقمة: www.1billionsummit.com، مع خيارات تناسب مختلف الفئات، وتوفر تجربة سهلة وسلسة لجميع الزوار للاستمتاع بأجندة متكاملة من الفعاليات.

وتشمل الباقات: «باقة كبار الشخصيات» التي تتيح للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى جميع الجلسات، وقاعات المتحدثين، والطاولات المستديرة، والفعاليات الجانبية للقمة، إضافة إلى حضور الحفل الختامي للقمة الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة.

كما طرحت القمة باقتي «المسارات» و«الدخول الشامل» اللتين تتيحان للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى الجلسات وورش العمل المخصصة لمسارات القمة الثلاثة التي تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثري، إضافة إلى الحصول على امتيازات لحضور الحفل الختامي والفعاليات الجانبية للقمة.

تجارب ملهمة

ودعت قمة المليار متابع الجمهور إلى حجز التذاكر مبكراً، نظراً للإقبال المتوقع من داخل دولة الإمارات وخارجها على الحدث العالمي، وضمان الاستفادة من محتوى ثري وهادف، يشمل مختلف قطاعات صناعة المحتوى، والتعرف إلى تجارب ملهمة يعرضها نخبة من كبار مشاهير وشخصيات عالم التواصل الاجتماعي.

وتتيح تذاكر قمة المليار متابع لحامليها حضور فعاليات القمة التي تتضمن جلسات نقاشية، وورش عمل، وحوارات تفاعلية، ومناظرات، فضلاً عن فرصة اللقاء والتفاعل مع أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى في العالم.

الصناعات الإبداعية

وتوفر قمة المليار متابع للزوار فرصة استكشاف الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل العالم الرقمي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في عالم الصناعات الإبداعية وما يرتبط بها من الاستثمار في تلك القطاعات، فضلاً عن الاستماع إلى خطابات عدد من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال الدوليين، وقصص نجاح ملهمة لنخبة من الأشخاص الذين حققوا إنجازات وأصبحوا رموزاً عالمية مؤثرة.

وتستكمل النسخة الثالثة من قمة المليار متابع ما حققته القمة من نجاحات سابقة، عكسها الزخم الكبير في الحضور، حيث حضر فعاليات النسخة الماضية أكثر من 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، كما حققت النسخة الماضية أكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (#1BillionSummit) من أعلى الوسوم متابعة حول العالم، بأكثر من 489 مليون تفاعل، وكانت القمة محط اهتمام أكثر من 300 إعلامي محلي ودولي حضروا لتغطية فعالياتها، وعقد لقاءات حصرية مع نخبة من أشهر المؤثرين الدوليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى لمخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى، أفراداً ومؤسسات، على جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

• 3 باقات تتيح لزوار القمة حضور جلسات نقاشية وورش عمل وحوارات تفاعلية وفعاليات متنوعة.

• القمة دعت إلى حجز التذاكر مبكراً نظراً للإقبال المتوقع من داخل الإمارات وخارجها على الحدث العالمي.

• استكشاف الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل العالم الرقمي.