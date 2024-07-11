نتيجة خلافات عائلية.. - مواطن يقتل زوجته ووالدها ويصيب آخرين قبل أن يقتل نفسه في "ذمار"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن، على قتل زوجته وعمّه والد زوجته، وإصابة آخرين، قبل أن يُجهز على نفسه بالقتل، في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، في ظل تزايد جرائم العنف الأسري وقتل الأقارب في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنًا يُدعى "ماجد الهجرة"، أقدم مساء الأربعاء، على إطلاق وابل من الرصاص على زوجته وعمه والد زوجته ويدعى "سلطان الزبدي"، وأرداهما قتلى، وجرح آخرين، في عزلة المقنزعة بمديرية عتمة محافظة ذمار.

وأوضحت المصادر، أن المسلّح أجهز على نفسه رميًا بالرصاص، بعد وقت قصير من قتل زوجته ووالدها، نتيجة خلاف عائلي.

يشار إلى أن المسلح كان قد كتب منشورًا على صفحته في فيسبوك قبل أربعة أيام، يلمح فيه إلى وجود مشاكل عائلية بينه وبين زوجته.

يأتي هذا في ظل تزايد جرائم العنف الأسري وقتل الاقارب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، مع تزايد تردي الأوضاع المعيشية، التي انعكست سلبا على حياة المواطنين.