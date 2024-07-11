منظمة حقوقية تدين المجزرة الحوثية في قرية "حبور" بالشقب وتطالب بموقف أممي لحماية المدنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مجزرة مليشيا الحوثي في قرية حبور بمنطقة الشقب، جنوب شرق تعز، التي تسببت باستشهاد وإصابة ثمانية مدنيين غالبيتهم من الأطفال، معتبرة الحادثة "جريمة حرب".

وقالت المنظمة في بيان على منصة إكس، إن رايتس رادار، تدين مقتل وإصابة 8 مدنيين من أهالي منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم شرق محافظة تعز، جراء قصف جماعة الحوثي للمنطقة.



وأضافت "قصف جماعة الحوثي لقرية حبور بمنطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم شرقي مدينة تعز، أسفر عن مقتل طفلتين (3 سنوات و5 سنوات)، ونتج عنه جرح 5 أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 12و4 سنوات إضافة لشيخ في السبعين من عمره.



واعتبرت المنظمة مجزرة الحوثيين في حبور صبر جريمة حرب، وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ بموقف مسؤول للحد من استهداف المدنيين في أي مكان من اليمن.



وكانت مصادر حقوقية كشفت عن استشهاد الطفلة (أمل رفيق محمد الحبوري ـ 5 سنوات)، والطفل (حسين صادق محمد علي سعد ـ 3 سنوات) بقصف شنته مليشيا الحوثي صباح أمس على قرية حبور بمديرية صبر الموادم، تسبب أيضاً بإصابة ستة آخرون وهم على النحو التالي:



1. عبدالله علي محمد سعد (70عاما)



2. الطفلة أريام صادق محمد علي (7 أعوام).



3. الطفل رامز عبدالرحمن عبدالله صالح (12 عاما).



4. الطفل أحمد عبدالقوي محمد الحبوري (12 عاما)



5.الطفلة احسان رفيق محمد علي (7 أعوام).



6.الطفلة بيان صادق محمد علي (4 أعوام)

