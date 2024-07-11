مأرب.. مهرجان جماهيري لأبناء الجوف للتأكيد على توحيد الصف الوطني وإسناد الجيش والمقاومة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد أبناء الجوف على تمسكهم بالشرعية الدستورية ووقوفهم خلف القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد صفوفهم لإسناد قوات الجيش والمقاومة في معركة التحرير.



جاء ذلك خلال مهرجان جماهيري حاشد، عقد مساء الأربعاء في مدينة مأرب، تحت شعار (توحيد الصف الجمهوري لاستعادة الدولة واجب وطني) برعاية اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.



وفي المهرجان الذي حضره أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية وعدد من أعضاء السلطة المحلية ومشايخ ووجهاء وأعيان محافظة الجوف، أكد الدكتور صالح جماله وكيل محافظة الجوف "أن الفعالية تأتي لتعزيز الصف المقاوم والمناهض للمليشيا الحوثية، واستنفار كافة مكونات المجتمع خلف الجيش الوطني والمقاومة".



وقال: "بطولات الجيش والمقاومة مبعث فخر واعتزاز يتوجب علينا جميعا التلاحم لإسنادهم في مواجهة المليشيا الحوثية حتى تحرير اليمن منهم".



من جهته أوضح العميد يحيى قملان قائد اللواء ١١٠ مشاه، أن المؤسسة العسكرية والامنية وبمساندة المقاومة الشعبية تخوض المعركة الوطنية وترابط في جبهات القتال وتسطر أروح البطولات والملاحم تحت قيادة المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع، مؤكدا أن المعركة مستمرة حتى استعادة الدولة.



وأكد الشيخ محمد الغانمي في كلمة المقاومة الشعبية بالجوف على استمرار المعركة واسناد الجيش في مواجهة مليشيا إيران التي لم ولن تؤمن بالسلام ".



واعتبر أن حسم المعركة هي السبيل الوحيد لإرساء السلام"، داعيا القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس ووزارة الدفاع إلى التوجه الجاد لمعركة التحرير.



وفي كلمة الاحزاب والمكونات السياسية التي القاها الشيخ شاجع بن عالية رئيس فرع حزب الرشاد بالجوف، اعتبر مارب وكافة المناطق المحررة منطلق التحرير"، مشددا على وجوب التلاحم والوقوف الى جانب الجيش الوطني والمقاومة واسنادهم في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية.



وجدد بيان صادر عن المجتمعين، على دعم السلام وفق المرجعيات الثلاث، كما أكد على دعم اجراءات البنك المركزي، داعيا الجهات المعنية الى الاهتمام بأسر الشهداء الجرحى والابطال المرابطين، وضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية.

