هيئة بحرية: قوارب مُسيّرة ومأهولة هاجمت سفينة تجارية جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة بحرية، اليوم الاثنين، تعرض سفينة تجارية لهجوم بقوارب مُسيّرة ومأهولة قُبالة سواحل الحديدة (غربي اليمن).



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة، قبالة سواحل اليمن.



وذكرت الهيئة في بيان على منصة إكس، أن ربان سفينة تجارية أبلغها عن تعرض سفينته لهجوم من قبل 3 زوارق صغيرة، زرقاء وبيضاء اللون، أحدهما مُسيّر والآخران مأهولان بثلاثة أفراد.



وأضاف أن الزورق المُسيّر اصطدم بالسفينة مرتين، فيما قام المهاجمون بإطلاق النار على السفينة، غير أنه أكد سلامة السفينة وطاقمها.



وأشارت الهيئة إلى أن السفينة قامت بإجراءات الحماية الذاتية وأحبطت الهجوم، وتمكنت من مواصلة سيرها باتجاه الميناء التالي.



وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارها "أهدافاً عسكرية".

